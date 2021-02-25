أحمد زاهر : "فارس" احتاج تدريب بدنّي من أجل مشاهد الأكشن

بدأ النجم أحمد زاهر تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "فارس"، الذي يخوض به أول بطولة مطلقة له في عالم السينما، اليوم الخميس 25 فبراير، وذلك بإحدى الاستديوهات في شبرمنت، واحتفلت أسرة العمل بانطلاق التصوير من خلال تقطيع "تورتة" بحضور أبطال الفيلم.

وأوضح "زاهر" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه استعد للشخصية التي يجسّدها ضمن أحداث العمل جسمانياً نظراً لأن الدور احتاج لتدريب بدني من أجل مشاهد الأكشن التي سيتم تصويرها ضمن أحداث الفيلم، لافتاً أن قصة الفيلم اجتماعية انسانية وأتمنى أن ينال فيلم "فارس" اعجاب الجمهور.

وقال "زاهر" أن فيلم "فارس"، يدور في اطار اجتماعي أكشن، معرباً عن سعادته بالوقوف أمام النجم الكبير حسين فهمي والنجم الكبير صلاح عبد الله، قائلاً :" أنا سعيد جداً وبتشرّف إني بمثل مع قيمة كبيرة بحجم النجم حسين فهمي والنجم صلاح عبد الله، في عمل سينمائي".

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، عابد عناني، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد وعدد آخر من الفنانين، تأليف حسام موسى، من إنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية

يذكر أن أحمد زاهر عرض له مؤخرًا مسلسل "لؤلؤ" وحقق من خلاله نجاحًا مميزًا طوال فترة عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مي عمر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جوري بكر، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وأشرف على التأليف والإخراج محمد سامي.