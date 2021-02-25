إيهاب الحنفي: 29 مليار جنيه إجمالي ما أنفقته الدولة على تطوير العشوائيات

قال إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، ان ملف تطوير العشوائيات شائك جدًا، والكثير من الحكومات تعاملت مع هذا الملف ولم تنجح، لافتًا إلى أن المشكلة الاساسية في تطوير العشوائيات هي توفير التمويل، ولكن القيادة السياسية عملت على توفير التمويل بصورة كبيرة جدًا، ولم نشعر بأي نقص في هذا الاطار خلال الفترة الأخيرة.



وتابع "الحنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس أن الدولة أنفقت 29 مليار ونصف على تطوير العشوائيات حتى الآن، وهذا يكشف مدى اهتمام القيادة السياسية بتطوير العشوائيات.



ولفت إلى أن الدولة نجحت في انشاء كم كبير من الوحدات بشكل لا يتخيله البعض في إطار تطوير العشوائيات، وكل مشروع له النسق المعماري الخاص به، سواء حي الاسمرات المبني على 30% من مساحة الأرض، وباقي الأرض عبارة عن مناطق خضراء، واندية ومدارس، كما أن منطقة روضة السيدة تم انشائها على نسق إسلامي.

