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رئيس الديوان العام للمحاسبة يهنئ الملك سلمان لنجاح عملية ولي العهد

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

 

كما رفع معاليه التهنئة لولي العهد، بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموه، وقال: نحمد الله سبحانه وتعالى أن منَّ على سمو ولي العهد بتمام الصحة والعافية، وأن تمت العملية الجراحية التي أجريت لسموه بنجاح ولله الحمد والمنة، سائلاً المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه.

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