البنك الزراعي يكشف شروط الحصول على قرض زراعي



قال الدكتور علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن البنك الزراعي منتشر في كل محافظات القرى المصري، وأطلق البنك مؤخرًا مجموعة من المنتجات التي تستهدف المزارع الصغير، من خلال توفير فرصة تمويل لمشروع صغير سواء بإنشاء منتج يدوي، أو شراء ماكينة حياكة وخلافه.



وتابع "فاروق"،"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن البنك يوفر قروض زراعية بفائدة تصل 5% بدعم من البنك المركزي، بالاضافة لمشروع البتلو، لافتَا إلى ان البنك قام بدعم 15 ألف مزارع يعملون في مشروع البتلو بفائدة 5% في اطار دعم الثورة الحيوانية.



ولفت إلى أن البنك يقدم كامل الدعم للريف المصري، ويعمل على التواجد من خلال افتتاح بعض الفروع الجديد في المناطق التي لا يتواجد فيها بنوك، مشيرًا إلى أن شروط حصول المزارع على قرص تتمثل فقط في الحيازة الزراعية والرقم القومي، ومن ثم يتم معاينة الأرض، وتوفير له القرض اللازم لدعمه في الزراعة.

