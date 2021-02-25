رئيس هيئة قناة السويس: نستعد لإطلاق أول أسطول مصري كبير للصيد بـ مليار و800 مليون جنيه (فيديو)



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر مقبلة على تكوين أسطول مصري كبير للصيد لأول مرة بتصنيع مصري خالص.



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لم تمتلك من قبل أسطول صيد، لكن بناء على توجيهات الرئيس السيسي أوصى بعمل 100 سفينة صيد للشباب، لتدعيم أسطول الصيد وأمر بوجود كل الخبرات والدعم وأوصى بسرعة التنفيذ.



وتابع أن تكلفة السفينة 18 مليون جنيه، وتكلفة الأسطول مليار و800 مليون جنيه، وهو رقم لا يوازي أهمية تواجد الأسطول، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى انتهت، وتم بناء 34 سفينة وفي مرحلة التجارب وجار العمل في المرحلة الثانية 34 سفينة على نهاية العام الجاري.

وتابع أن سفينة الصيد تحمل أجهزة ومعدات، وهناك ملاحظات من الصيادين والشباب وتم وضع الملاحظات في الاعتبار وتنفيذها في الأسطول الجديد.



