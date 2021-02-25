Advertisements

رئيس هيئة قناة السويس: نستعد لإطلاق أول أسطول مصري كبير للصيد بـ مليار و800 مليون جنيه (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر مقبلة على تكوين أسطول مصري كبير للصيد لأول مرة بتصنيع مصري خالص.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لم تمتلك من قبل أسطول صيد، لكن بناء على توجيهات الرئيس السيسي أوصى بعمل 100 سفينة صيد للشباب، لتدعيم أسطول الصيد وأمر بوجود كل الخبرات والدعم وأوصى بسرعة التنفيذ.

وتابع أن تكلفة السفينة 18 مليون جنيه، وتكلفة الأسطول مليار و800 مليون جنيه، وهو رقم لا يوازي أهمية تواجد الأسطول، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى انتهت، وتم بناء 34 سفينة وفي مرحلة التجارب وجار العمل في المرحلة الثانية 34 سفينة على نهاية العام الجاري.
وتابع أن سفينة الصيد تحمل أجهزة ومعدات، وهناك ملاحظات من الصيادين والشباب وتم وضع الملاحظات في الاعتبار وتنفيذها في الأسطول الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة السويس صناعة السفن الاسطول المصري للصيد

أخبار تهمك

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ 33 دقيقة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية قنبلة من التخلف وينتقص من قيمة المرأة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 10 ساعة

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول

منذ ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ يوم

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"الهلال الأحمر الإماراتي" يفتتح مرسى للصيد في المخا اليمنية

السويس تشهد مشروعات تنموية وقومية في عهد السيسي

رئيس هيئة قناة السويس يتفقد إنشاء مركبي صيد ضمن مشروع السيسي بالشركة البورسعيدية

رئيس قناة السويس: تدشين 4 قاطرات جديدة الفترة المقبلة

رئيس قناة السويس: السيسي يوجه بتأسيس 112 سفينة صيد للشباب

رئيس قناة السويس: تدشين 4 قاطرات في 8 أشهر إنجاز غير مسبوق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

08:47 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»