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صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعرض نادي برشلونة، لضربة قوية خلال سعيه لحسم إحدى الصفقات المجانية في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة لا يزال مهتمًا بصفقة فينالدوم لاعب وسط ليفربول، بناء على رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وتابعت الصحيفة أن باريس سان جيرمان تواصل بالفعل مع وكيل جورجينيو فينالدوم، لمحاولة الحصول على توقيعه مجانًا في الصيف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي إنتر ميلان يراقبون جورجينيو فينالدوم أيضًا، ويخططون للانقضاض على الصفقة.

ورفض فينالدوم تجديد عقده مع الريدز منذ الصيف الماضي، بسبب رغبة برشلونة في ضمه.

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