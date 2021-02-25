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عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

رحيل مروان محسن عن الأهلي 

ويعاني مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من تهميش المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني له، في ظل اعتماده على بواليا ومحمد شريف وصلاح محسن، خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه كشف مصدر مقرب من مروان محسن عن وجود رغبة من جانب الاعب فى الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بنهاية الموسم.

وفي نفس السياق كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن تفكير المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي، في التعاقد مع رأس حربة جديد رغم وجود محمد شريف ووالتر بواليا، مما يجعل فرص مروان محسن فى المشاركة صعبة ومستحيلة.

وتلقى مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عرضًا للرحيل إلى صفوف الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ويبحث وكيل مروان محسن، إحضار عرض خارجي للاعب في الخليج، وذلك حال عدم وصول عرض محلى مناسب من الناحية المادية لضم مهاجم الأهلي.

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