Advertisements

أمريكا تسجل 74,806 إصابات مؤكدة بكورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 74,806 إصابات مؤكدة و 2,407 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 28,138,938 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 503,587.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا امريكا اصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يحدد شروطه للتجديد

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ يوم

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 7 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ أقل من ساعتين

صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول

منذ نصف ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ يوم

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 49 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. الولايات المتحدة تسجل 34,240 إصابة جديدة بالفيروس

كورونا.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بالفيروس

أمريكا تسجل 63,195 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أمريكا تسجل 77,398 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:47 م

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»