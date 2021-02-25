اية عبدالله على تشعل مسرح الجمهورية بباقة من الأغانى المتنوعة..صور









أحيت المطربة اية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة، حفلا غنائيا فى دار الأوبرا المصرية على مسرح الجمهورية بحضور الآلاف من معجبينها وسط إجراءات احترازية مشددة؛ بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.













وصعدت المطربة اية عبدالله على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر بإطلالة كالأميرات مرتدية فستان ابيض يشبه فستان سندريلا و به لؤلؤ ابيض مع ميك اب ناعم

جعل اطلالتها ملائكيه.









وأشعلت اية عبدالله الحفل بعدد كبير من ألاغاني المتنوعة " الحب جميل" لليلي مراد ، "ويلا اسمراني" لفايزة احمد ، "وانا بستناك" لنجاة ، "وحكايتي مع الزمان" لوردة ، "للصبر حدود لام كلثوم



