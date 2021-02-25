حسين فهمي : شخصيتي بـ"فارس" جديدة وتتسم بالشر

حرص النجم حسين فهمي على التواجد في أول يوم تصوير فيلم "فارس" والذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ من أجل الاحتفال مع أسرة العمل ببدء تصوير الفيلم في أحد الأستديوهات في شبرمنت.

وقال "حسين فهمي"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث فيلم "فارس" جديدة وتتسم بـ"الشرّ"، لافتاً إلى أنه أضاف بعض اللمسات النفسية للشخصية حتى تظهر بشكل جيد للمشاهد، بالتنسيق مع الؤلف حسام موسى، حتى يكون هناك مبرر لهذا الشر.

وأشار "فهمي"، إلى أنه سيعد بانضمامه لأسرة فيلم "فارس"، مشيداً بأداء النجم أحمد زاهر المتميز في الوقت الحالي، قائلاً :"أحمد زاهر صديق عزيز واشتغلنا مع بعض في وقت سابق، وفخور بأدائه الناضج والمتميز، وهذا الفيلم أول بطولة مطلقة له وكنت مُهتّم بالمشاركة معه في تلك الخطوة الذي يستحقها منذ سنوات".

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، عابد عناني، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد وعدد آخر من الفنانين، تأليف حسام موسى، من إنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية