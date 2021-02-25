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إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية قنبلة من التخلف وينتقص من قيمة المرأة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه كان هناك 7 مسودات لمشروعات قانون الأحوال الشخصية، ومنذ شهر أنتهى مجلس الوزراء من مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن مسودة القانون الجديد قنبلة من الإزعاج والتشويش والتخلف.



وأضاف إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مسودة القانون يُحقر من مكانة المرأة وينسف المواطنة وينتقص من المرأة، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية لا يخص الموضوعات الدينية لكنه قانون أشمل، ولا يعقل أن تتدخل الجهات الدينية وحدها في وضع قانون الأحوال الشخصية.



وأشار إلى أن الدولة تحتاج إلى فقة عصري جديد يتعامل مع مستجدات العصر وليس محاصرًا أو متجمدًا، موضحًا أن لابد أن يكون هناك ضياغة منضبطة قانونيًا من قبل وزارة العدل لقانون الأحوال الشخصية، مندهشًا من فلسفة صياغة القانون، المسودة تقترح منع سفر الأم الحاضنة، متابعًا: "يعني أيه بنت متعرفش تزوج نفسها".

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