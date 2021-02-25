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محافظ الدقهلية: إنشاء أكثر من 6 محطات معالجة وتجديد 19 محطة رفع

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن معظم قرى المحافظة تهتم بمسألة رصف الطرق وتوصيل الصرف الصحي، وفيما يخص رصف الطرق لدينا أكثر من 400 كيلو متر أطوال تصل بين قرى مركز شربين.

أضاف أيمن مختار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه فيما يخص الصرف الصحي سيتم إنشاء أكثر من 6 محطات معالجة، وإحلال وتجديد 19 محطة رفع.

وتابع: "سيتم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 55 ألف عميل في شربين، كما سيتم إنشاء 48 كوبري على الترع بالقرى، بالإضافة لاستكمال مشروع تبطين الترع الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي حفاظا على المياه".

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