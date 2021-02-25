محمد موسى: تطوير "التعاون للبترول" لـ400 محطة شيء يدعو للفخر



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، ستضم المحطات مراكز لخدمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومنافذ لبيع المطهرات والزيوت والمنتجات الكيمائية، بالإضافة إلى مراكز لخدمة قائدي السيارات.



وتابع "موسى"، ما تقوم به "التعاون للبترول" يدعو للفخر، لافتا أن المهندس أحمد عيد نائب رئيس الشركة وجميع القيادات يسابقون الزمن من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وتقديم خدمات مميزة للمواطنين، ليتناسب مع مصر 2021.



ووجه "موسى"، الشكر لـ محمد فاضل رئيس المركز الإعلامي لشركة التعاون للبترول، لتعاونه مع الإعلاميين وتوفير جميع المعلومات، بإلاضافة إلى قدرته على تسويق ما تقوم به الشركة بشكل مميز.

قال الإعلامي محمد موسى، إن شركة التعاون للبترول، بقيادة المحاسب عادل عياد، تستهدف هيكلة وإحلال وتجديد 400 محطة جديدة على مستوى الجمهورية سواء محطات مملوكة للشركة أو تابعة لوكلاء لها.