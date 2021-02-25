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محمد موسى عن موقعة "توك توك" مستشفى قليوب: "هيوصل المريض لغرفة العمليات"

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
الفجر
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عرض الإعلامي محمد موسى، صورًا تظهر"توك توك" يقوم بتوصيل أحد المرضى داخل قسم الغسيل الكلوي بمستشفي قليوب، متسائلا عن كيفية السماح لمركبة "التوك توك" بالدخول إلى حرم المستشفى، بل إلى قسم داخلي بالمستشفى وإحداث حالة من الفوضي داخلها.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الأكثر غرابة تكرار هذا الأمر بداعي إن الحالات حرجة ومتقدرش تمشي من باب المستشفي إلى وحدة الكشف أو الغسيل الكلوي".

وتساءل "موسى"، "هو مفيش داخل المستشفى كراسي متحركة تنقل المرضي؟ ومفيش حد مسئول عن تنفيذ ده داخل المستشفى؟ وهل أمن المستشفى كان موجود من الأساس على بوابة المستشفى؟ ولو كان موجود إزاي يسمح بدخول "التوك توك" إلى داخل المستشفي؟، ولو ده كله عادي فإحنا ممكن نلاقي بعد كدة "توك توك" داخل يوصل مريض لغرفة العمليات".

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