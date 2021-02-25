إغلاق كلي للطريق الدائري الأوسطي لمدة 25 يوماً.. تعرف على السبب

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الأسفلتية وتركيب بلدورات الطريق والجزيرة الوسطى والبلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق تحديدا في المنطقة الواقعة نطاق مركز ومدينه البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلو متر وتسهيلا علي الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال وبالتنسيق مع محافظة الجيزة، فإنه سيتم إجراء غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي نطاق مدينه 6 اكتوبر في الاتجاه القادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه مناطق البدرشين والقاهرة والعين السخنة فقط تحديدا بمحيط المنطقه الكائنة اعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الأوسطي وذلك لمده 25 يوم ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 26 فبراير ٢٠٢١ وحتى يوم الاثنين الموافق 22 مارس.







وقامت الإدارة بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة وهي، أولا:- (مركبات النقل ذات الاحجام الكبيرة ) القادمة من مدينه 6 اكتوبر وترغب في السير للطريق الدائري الأوسطي اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الفيوم الصحراوي وصولا حتى الطريق الاقليمي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.





ثانيا:- (المركبات الخاصة والنقل ذات الحجم الصغير) القادمة من مدينه 6 اكتوبر وترغب بالسير اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الواحات وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.





وأوضحت الإدارة بأن الشركة المنفذة سوف تقوم بوضع كافه وسائل الأمن الصناعي بمواقع الغلق الكلي وفي بداية التحويلة المرورية وبمحيط منطقة الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.