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التمساح لبناء السفن: 18 مليون جنيه تكلفة بناء سفينة الصيد الواحدة ضمن الأسطول المصري (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، عن أن تكلفة بناء سفينة الصيد الواحدة ضمن أسطول الصيد المصري، تتكلف 18 مليون جنيه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن استهداف مصر لإنشاء 100 مركب صيد بمثابة نقلة للأسطول المصري للصيد.

وأشار محمد سعيد إلى أن المرحلة الأولى لزيادة عدد أسطول الصيد المصري تبلغ 34 مركبًا، تقوم شركة التمساح ببناء 8 مراكب، فيما تكلفت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدي ببناء 10 مراكب، وشركة الإنشاءات البحرية تم تكليفها ببناء 12 مركبًا، فيما تم تكليف شركة ترسانة السويس ببناء 4 مراكب.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، أن المرحلة الأولى تضم 34 مركب صيد، والمرحلة الثانية تضم 34 سفينة فيما تكون المرحلة الثالثة والأخيرة 32 مركب صيد.

وكشف محمد سعيد، عن أن بناء 100 سفينة بمثابة نقلة كبيرة في الأسطول البحري المصري لسفن الصيد، وتتكلف بتشغيله الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.


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