محافظ الدقهلية: إنشاء 11 مدرسة جديدة ضمن "حياة كريمة"

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مركز شربين ضمن المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، والتي تسعى قيادة الدولة من خلالها لتحسين حياة المواطنين على مستوى الجمهورية.



وأضاف أيمن مختار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه سيتم رفع كفاءة 26 وحدة صحية على مستوى مركز شربين، بالإضافة إلى إنشاء 5 وحدات طبية مجمعة سيتم فيها تطبيق منظومة الصحة الجديدة.



وتابع: "في مجال الشباب والرياضة سيتم رفع كفاءة أكثر من 26 ملعب ومركز شباب"، أما في مجال التعليم فسيتم إنشاء 11 مدرسة جديدة تستوعب أكثر من 200 فصل دراسي".



