إبراهيم عيسى: نحتاج إلى فقه عصري يتماشى مع الواقع بدلًا من المتجمد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه من غير المعقول أن تتدخل الجهات الدينية في وضع قوانين مثل الأحوال الشخصية، موضحًا أننا تخلصنا من التيار الديني الإخواني لنعود اليه بصورة جديدة، حيث إن قانون الأحوال الشخصية لا يجب أن يكون قانون للدين لا يُقدم فهم مختلف.



وأضاف عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن قانون الأحوال الشخصية لا يخص الموضوعات الدينية لكنه قانون أشمل، موضحًا أننا نحتاج إلى فقة عصري جديد يتعامل مع مستجدات العصر وليس محاصر أو متجمد.



وأشار إلى أن المذاهب الإسلامية ليست مقدسة والسلفيون يسيطرون بصورة كبيرة على الدولة العربية وعروقها، مؤكدًا أننا نعيش في حالة من الفقة الذي نشأ منذ ألف عام، لذلك يجب يكون فقه معاصر يتماشى مع الأوضاع العصرية.