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محافظ الدقهلية: المرحلة الثانية من حياة كريمة ستبدأ السبت المقبل (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في المحافظة ستبدأ يوم السبت القادم.

وأضاف أيمن مختار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مركز شربين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، وسيتم خلالها تطوير وتقديم عدد كبير من الخدمات للمواطنين من أجل تطوير الحياة لديهم.

وتابع: سيتم رفع كفاءة 26 وحدة صحية على مستوى مركز شربين، بالإضافة إلى إنشاء 5 وحدات طبية مجمعة سيتم فيها تطبيق منظومة الصحة الجديدة، كما سيتم إنشاء 11 مدرسة جديدة تستوعب أكثر من 200 فصل دراسي.

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