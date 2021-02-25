الأسبوع المُقبل.. اجتماع مشترك بين لجنتي الصحة والتعليم لمناقشة قانون الشهادة الموحدة

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد إجتماعًا لها الأسبوع المقبل، بالإشتراك مع هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، وذلك لمناقشة مشروع قانون الشهادة الموحدة.



وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الإجتماع سيشهد مناقشة كيفية إضافة باقي فئات القطاع الطبي مثل الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض لمشروع قانون الشهادة الموحدة.



وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن القانون يستهدف الشهادة الموحدة للدراسات العليا للأقسام الإكلينيكية لخريجي القطاع الطبي، مشيرًا إلي أن هناك 7 شهادات من بينها الدبلومة والماجستير والدكتوراه وإختبار البارت.



ومن المُقرر أن تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، إجتماعاتها، الأحد المُقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة علي طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

