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متخصص في شئون الأسرة: تدخل الأهل في حياة الزوجين يدمرها

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال محمد زناتة المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إنه يرفض استشارة الزوج لأهله، مؤكدا أن الحياة الزوجية خاصة ملك الزوجين فقط ولا يجوز لأحد التدخل فيها.

وأضاف "زناتة"، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يمكن الاستفاده بخبرات الأهل بشرط عدم تدخلهم في تفاصيل الحياة الزوجية وما يدور فيها.

وتابع المتخصص في شئون الأسرة، التدخل في حياة الزوجين يتنافي مع استشارة الأهل لخبراتهم الحياتية، لافتا إلى أن تدخل الوالدين في حياة الزوج يمحو شخصيته أمام زوجته مما يعد أحد أكبر العوامل في تفاقم الأزمة.

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