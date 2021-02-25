بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

كشف الطاقم الطبى بالنادى الأهلى، عن موقف الثنائى صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، لاعبا الفريق، من خوض لقاء طلائع الجيش فى مسابقة الدورى الممتاز.





وقال مصدر بالجهاز الطبي للنادي الأهلي في تصريحات صحفية: "الثنائى يستطيع المشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة، بداية من لقاء طلائع الجيش، طبقًا لرؤية المدير الفنى".





وتابع المصدر: "طاهر تعافى من الإصابة، ونفس الأمر أيضًا صلاح محسن، وسوف يشارك الثنائى فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعى".



