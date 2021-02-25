انفوجراف انفوجراف Advertisements قرارات "الصحة" لتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية ب ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية الخميس 25/فبراير/2021 - 10:29 م Advertisements قرارات "الصحة" لتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية ب ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية أخبار تهمك خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي منذ حوالي 8 ساعات لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق منذ ساعتين و 22 دقيقة عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل منذ ساعة مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه منذ يوم تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية منذ ساعتين و 13 دقيقة عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا منذ يوم عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك منذ حوالي 10 ساعات أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا منذ ساعتين و 31 دقيقة إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا" منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك منذ يوم عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان منذ حوالي 8 ساعات بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل منذ 33 دقيقة عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21 منذ حوالي 10 ساعة إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية قنبلة من التخلف وينتقص من قيمة المرأة منذ ساعة الا ربع صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول منذ ساعة موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف منذ يوم Advertisements