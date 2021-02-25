كورونا في ٢٤ ساعة.. 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة الأسبوع المقبل وإصابة 6 طلاب

شهدت 24 ساعة الماضية أحداث جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بأزمة فيروس كورونا.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر:



الصحة تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات كورونا.. و52 حالة وفاة:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 389 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139072 حالة حتى اليوم.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 644 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.



رئيس الوزراء: 30 مليار جنيه تم دفعها للمصدرين رغم أزمة كورونا



كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحمل 30 مليار جنيه لدعم قطاع الصادرات، في إطار حرصها على مختلف القطاعات وتقديم العديد من الدعم لها لمواجهة تداعيات كورونا، بخلاف دفع أجور لـ1.6 مليون مواطن من العمالة الموسمية لمواجهة التداعيات أيضا بخلاف الدعم الكبير المقدم من خلال التضامن لتكافل وكرامة وكل المستفيدين منها.



وزيرة الصحة: تخصيص الرقم (1440) لاستقبال الرسائل النصية بالمجان لمتابعة مرضى العزل المنزلي



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تخصيص الرقم (1440) لاستقبال الرسائل النصية بالمجان لمتابعة الحالة الصحية للحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج بالمنزل، في إطار حرص الوزارة على توفير وسيلة اتصال مباشرة مع المرضى تيسيرًا عليهم، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "لمتابعة مرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلي" حرصًا على صحتهم وسلامتهم.



تعرف على عدد جرعات لقاح كورونا التي تحتاجها مصر لعودة الحياة:



قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن عودة الحياة لوضعها الطبيعي في مصر يستلزم 70% من المجتمع المصري، وهو ما يعادل 70 مليون مواطن.



رئيس "شعبة الدواء" يزف بشرى سارة عن انحصار كورونا



إضاف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن اللقاحات تعد السلاح الرئيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن العالم عكف على تصنيع اللقاحات كونها الأسرع لمواجهة الجائحة.



اكتشاف 6 حالات كورونا بين طلاب جامعة عين شمس



قال الدكتور أحمد هنداوى مسؤول الرعاية الطبية بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، أنه تم اكتشاف 4 حالات كورونا بين الطلاب الوافدين بالإضافة إلى حالتين من الطلاب المصريين وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعية



الصحة: 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة الأسبوع المقبل



أوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن الدولة المصرية تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة ستستقبل الأسبوع المقبل 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.

