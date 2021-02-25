آرسنال وشاختار وأياكس يتأهلون إلى دور الـ16 بطولة الدوري الأوروبي

تأهل أرسنال الإنجليزي إلى دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي،، عقب فوزه المثير 3 / 2 على نظيره البرتغالي اليوم الخميس في إياب دور الـ32 للبطولة.





وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة البرتغالية لشبونة يوم الخميس الماضي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1، ليظفر الفريق اللندني ببطاقة العبور للدور المقبل.





وتقدم أرسنال بهدف حمل توقيع نجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 21، لكن بنفيكا رد بهدفين عن طريق دييجو جونسالفيس ورافا سيلفا في الدقيقتين 43 و61.





وانتفض أرسنال في الوقت المناسب، بعدما أحرز كيران تيرني هدف التعادل في الدقيقة 67، ثم عاد أوباميانج لهز الشباك من جديد، محرزا هدف الصعود للفريق الإنجليزي في الدقيقة 87.





وصعد فياريال الإسباني لدور الستة عشر عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، ليكرر الفريق الملقب بـ(الغواصات الصفراء) تفوقه على منافسه، بعدما سبق أن تغلب عليه 2 / صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت بالنمسا.





وبلغ جلاسجو رينجرز الأسكتلندي الدور ذاته، بعدما حقق فوزا كاسحا 5 / 2 على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، ليأتي صعوده لدور الـ16 عن جدارة واستحقاق، بعدما فاز على منافسه 4 / 3 في لقاء الذهاب أيضا.





وحقق مولده النرويجي المفاجأة وأطاح بمضيفه هوفنهايم الألماني مبكرا من البطولة، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، معوضا تعادله على ملعبه 3 / 3 مع منافسه في لقاء الذهاب.





وبلغ أياكس أمستردام الهولندي الدور ذاته بعد فوزه على ليل الفرنسي 2/1.





وكرر أياكس فوزه بنفس النتيجة ذهابا، ليفوز بمجموع المباراتين 4 / 2.





وتقدم أياكس عن طريق دافي كلاسين في الدقيقة 15، قبل أن يسجل يوسف يازيسي هدف التعادل لفريق ليل في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.





وفي الدقيقة 88 سجل البرازيلي ديفيد نيريس هدف الفوز لأياكس.





وفي مباراة أخرى فاز شاختار دونتيسك الأوكراني على ماكابي تل أبيب الإسرائيلي 1 / صفر.





وسجل جونيور مورايس هدف الفوز لشاختار دونتيسك في الدقيقة 67 من ضربة جزاء.





وتأهل شاختار بفوزه بمجموع المباراتين بنتيجة 3 / صفر.





وانضم غرناطة الإسباني إلى ركب المتأهلين رغم خسارته أمام مضيفه نابولي الإيطالي 1 / 2.





واستفاد الفريق الإسباني من فوزه ذهابا 2 / صفر، ليتفوق على نابولي 3/ 2 في مجموع المباراتين.





وتقدم نابولي في الدقيقة الثالثة عن طريق بيوتر زيلينسكي، قبل أن يدرك أنخيل مونتورو التعادل لغرناطة في الدقيقة 25.





وفي الدقيقة 59 أضاف فابيان رويز الهدف الثاني لنابولي.



