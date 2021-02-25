انفوجراف انفوجراف Advertisements ماذا قدمت القوى العاملة لعمال الوادي الجديد؟ الخميس 25/فبراير/2021 - 10:31 م Advertisements ماذا قدمت القوى العاملة لعمال الوادي الجديد؟ أخبار تهمك لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق منذ ساعتين و 20 دقيقة صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول منذ ساعة عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك منذ يوم مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه منذ يوم بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل منذ نصف ساعة خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل منذ ساعة موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف منذ يوم عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك منذ حوالي 10 ساعات إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية قنبلة من التخلف وينتقص من قيمة المرأة منذ ساعة الا ربع إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا" منذ حوالي 4 ساعات أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا منذ ساعتين و 29 دقيقة عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21 منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا منذ يوم تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية منذ ساعتين و 11 دقيقة عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان منذ حوالي 8 ساعات Advertisements