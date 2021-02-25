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وفاة شقيقة الفنانة تيسير فهمي

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلنت الفنانة المعتزلة تيسير فهمى وفاة شقيقتها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتبت: "شقيقتي في ذمة الله ربنا يرحمها"، وتأتى وفاة شقية تيسير فهمى بعد تعرضها لأزمة صحية في الأسابيع الأخيرة، وهو ما دفع تيسير أن تطلب الدعاء لها على حسابها بفيس بوك، قائلة: "إلى شقيقتي في يوم ميلادها ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة وتنوري الدنيا".


يذكر أن الفنانة تيسير فهمى أعلنت اعتزالها الفن في عام 2013، وذلك في لقاء لها في أحد البرامج، وقررت الاستقرار مع زوجها في أمريكا، وأصبحت تأتى إلى مصر في زيارات قليلة، وهذا ما جعلها تفضل العيش في هدوء، وقد تسلمت وسام مدينة سياتل عن أفضل ممثلة للجاليات العربية وذلك في عام 2008.


جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، كان مسلسل "بفعل فاعل" قبل حوالي 9 سنوات، وتحديدا عام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.

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وفاة شقيقة الفنانة تيسير فهمي تيسير فهمي

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