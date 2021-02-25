الكنيسة: من دخل صومًا بدون نية توبة حقيقية فصومه غير حق





الإفطارلايعني عودة للخطية





قال الأب باسيليوس فايق، في تصريحات خاصة، إن الكنيسة تسعد بالمناسبات السعيدة والأعياد بشكل روحي، مع مراعاة أن انتهاء فترة الصوم لاتعني انتهاء مفعوله، فالصوم مفعوله ممتد لأطول مُدة.





وتابع:" الإفطار لا يعني العودة للخطية، فالمُدخن الذي امتنع عن التدخين طوال فترة الصوم، لايليق أن يعود للتدخين مُجددًا بعد انتهاء فترة الصوم، بحجة أنه غير صائم، بل يجب أن يُدرب نفسه حتى ينقطع عن التدخين تمامًا".





الكنيسة: من أنتوى العودة للخطية بعد الصوم فصومه غير حق



وأكد فايق، في تصريحاته الخاصة، أن الكنيسة تتعامل مع الصوم على أنه عامل مُساعد في مسيرة الإنسان الروحية، والتي يصعد فيها درجات السلم الروحي شيئًا تلو الأخر، حتى يصل لمرحلة مُرضية ومُسرة لقلب الله، بمعنى أن الذي يدخل الصوم مع وجود نية مُبيتة أنه سيعود للخطية بعد انتهاء فترة الصوم فصومه غير حق وغير مقبول بالمرة.





احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بفصح يونان النبي.