Advertisements

الكنيسة: من دخل صومًا بدون نية توبة حقيقية فصومه غير حق

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
Advertisements
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بفصح يونان النبي.

الإفطارلايعني عودة للخطية

قال الأب باسيليوس فايق، في تصريحات خاصة، إن الكنيسة تسعد بالمناسبات السعيدة والأعياد بشكل روحي، مع مراعاة أن انتهاء فترة الصوم لاتعني انتهاء مفعوله، فالصوم مفعوله ممتد لأطول مُدة.

وتابع:" الإفطار لا يعني العودة للخطية، فالمُدخن الذي امتنع عن التدخين طوال فترة الصوم، لايليق أن يعود للتدخين مُجددًا بعد انتهاء فترة الصوم، بحجة أنه غير صائم، بل يجب أن يُدرب نفسه حتى ينقطع عن التدخين تمامًا".

الكنيسة: من أنتوى العودة للخطية بعد الصوم فصومه غير حق

وأكد فايق، في تصريحاته الخاصة، أن الكنيسة تتعامل مع الصوم على أنه عامل مُساعد في مسيرة الإنسان الروحية، والتي يصعد فيها درجات السلم الروحي شيئًا تلو الأخر، حتى يصل لمرحلة مُرضية ومُسرة لقلب الله، بمعنى أن الذي يدخل الصوم مع وجود نية مُبيتة أنه سيعود للخطية بعد انتهاء فترة الصوم فصومه غير حق وغير مقبول بالمرة.  


أخبار تهمك

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ يوم

أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ يوم

إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية قنبلة من التخلف وينتقص من قيمة المرأة

منذ ساعة الا ربع

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ نصف ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ ساعتين و 20 دقيقة

صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

08:47 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»