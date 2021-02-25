انفوجراف انفوجراف Advertisements تعرف علي الشروط الخاصة بتشكيل اللجان النوعية طبقاً للائحة "الشيوخ" الخميس 25/فبراير/2021 - 10:42 م Advertisements تعرف علي الشروط الخاصة بتشكيل اللجان النوعية طبقاً للائحة "الشيوخ" أخبار تهمك موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف منذ يوم تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية منذ ساعتين و 11 دقيقة عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل منذ ساعة عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا منذ يوم لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق منذ ساعتين و 20 دقيقة صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول منذ ساعة مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه منذ يوم خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي منذ حوالي 8 ساعات أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا منذ ساعتين و 29 دقيقة عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك منذ حوالي 10 ساعات إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا" منذ حوالي 4 ساعات عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك منذ يوم إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية قنبلة من التخلف وينتقص من قيمة المرأة منذ ساعة الا ربع عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21 منذ حوالي 10 ساعات بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل منذ نصف ساعة Advertisements