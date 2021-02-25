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صابر عرب يدعو رجال الدين لـ"وقفة" بسبب الزيادة السكانية

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن الدكتور أحمد الطيب رجل فلسفة يقرأ الإسلام بالمعنى الإنساني، لافتًا إلى أن التعليم في الأزهر جزء من الثقافة والتعليم الموجود في الدولة المصرية.

وأضاف، في الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أدبيات تجديد الخطاب الديني ليست منزوعة السياق من أدبيات الحياة بمعناها الاجتماعي والثقافي والإنساني.


ونوه وزير الثقافة الأسبق، بأن أكبر أزمة تهدد مستقبل الدولة المصرية هي القضية السكانية، ولابد أن يكون هناك موقف من رجال الدين والإعلام بالزيادة المفرطة التي نراها في عدد السكان.

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