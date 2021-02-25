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محمد بركات: حسام البدري مازال فى مرحلة اختيار قائمة منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر
الخميس 25/فبراير/2021 - 10:46 م
محمد جمال
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أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لم يحسم قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في معسكر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية بالكاميرون
وقال مدير المنتخب أن الجهاز الفني مازال في مرحلة متابعة كل العناصر المرشحة خلال المباريات المقبلة للاستقرار علي أفضل مجموعة لهذه المرحلة والإعلان الرسمي عن القائمة كما هو معتاد قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم ٢٢ مارس
وأضاف أن الجهاز الفني كان قد حدد قائمة مبدئية قوامها ٥٠ لاعبا لحصرهم ومتابعتهم جدا خلال الفترة المقبلة
موضحا أنه جاري إنهاء الإجراءات المطلوبة للتأشيرات لكل العناصر التي تدور في دائرة اختيارات الجهاز الفني لاسميا وأنه يضع في اعتباراته كل الظروف الطارئة قبل حسم قائمته النهائية والتي من المتوقع أن تكون ٢٦ لاعبا.
وأضاف أن الكابتن حسام البدري فتح الباب أمام الجميع سواء كانت في المسابقات المحلية أو في الدوريات الخارجية ،بتأكيده علي أن الفرصة مازالت متاحه أمام كل اللاعبين للتواجد بالمعسكر المقبل.
وأوضح أن هناك تواصل مع المحترفين لتنسيق ترتيبات انضمامهم للمعسكر المقبل .. مشيرا الي أن قائمة استدعاءات المحترفين ستكون قبل موعد الأجندة الدولية بأسبوعين وفقا لقواعد الفيفا
وأشار مدير المنتخب أن مشوار المنتخب مازال طويل وصعب والهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو التأهل إلي بطولة الأمم الأفريقية قبل بدء مرحلة منافسات تصفيات كأس العالم.
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