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صلاح فتحي: شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج مليون طن سنويا

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب الفني لشركة السكر، إن زيارة وزير التموين علي مصيلحي ومحافظ أسوان أشرف عطية، لمصنع سكر إدفو بأسوان، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام وتطوير مصانع قطاع الأعمال العام.

وأضاف صلاح فتحي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج حوالي مليون طن سكر سنويا، ومصنع سكر إدفو أنشئ عام 1961.

يذكر أن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، تفقد مطحن وصومعة إدفو، التابعتين لشركة مطاحن مصر العليا بمحافظة أسوان، ورافقه بالجولة اللواء أشرف عطية، حيث شهدا أعمال التطوير ورفع كفاءة مطحن وصومعة إدفو.

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