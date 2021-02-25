تعرف على موعد انعقاد دائرة "الضرائب" بمجلس الدولة واختصاصها

ينظر مجلس الدولة بشكل يومي، العديد من الدعاوي الهامة والتي يختصم فيها الأفراد مع الجهات الإدارية، فيعد مجلس الدولة هو ذراع العدالة الفاصل بين الأفراد والجهات الحكومية، في النزاعات الناشئة بينهم.



و تنقسم محاكم مجلس الدولة إلي محكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، وكل محكمة تنقسم لعدد من الدوائر، والتي تختص دون غيرها في الفصل في نزاع معين، وترصد"الفجر" اختصاصات الدائرة 18 بمحكمة القضاء الإداري، كالتالي:



وتنعقد الدائرة الثامنة عشر، يوم الإثنين أسبوعيا بمبنى مجلس الدولة بالعباسية.



تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ:



1_ الضريبة على الأجور والمرتبات ( كسب العمل ).

2_ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ضريبة المهن الحرة الضريبة على ايرادات الثروة.

