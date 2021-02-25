Advertisements

6 مباريات غداً ضمن الجولة 20 من الدوري الممتاز لكرة اليد

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تتواصل غداً منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بإقامة ست مباريات ضمن الجولة العشرون، وستُلعب جميعها عند الـ4 مساءً.

 

ويسعى فريق النور "الثاني بـ32 نقطة إلى تحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة عندما يلتقي على صالة وزارة الرياضة بالدمام نظيره مضر "الثالث " بـ31 نقطة والذي يبحث بدوره عن الفوز للتقدم للوصافة.

 

ويتطلع الوحدة لمواصلة الصدارة التي يحتلها بـ 34 نقطة، والاقتراب من اللقب بشكل أكبر عندما يواجه الصفا صاحب المركز السابع بـ 16 نقطة، وذلك على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة, فيما تُقام في صالة وزارة الرياضة بجدة مباراة الأهلي صاحب المركز الخامس بـ 22 نقطة، مع نظيره الخليج الذي يحتل المركز الرابع بـ 28 نقطة, ويلعب السلام صاحب المركز التاسع بـ 11 نقطة، مع الزلفي الذي يحل سادساً بـ 19 نقطة، وذلك على صالة نادي الاتفاق بالدمام, ويخوض الترجي عاشر الترتيب بـ 7 نقاط مباراته مع المحيط صاحب المركز الثامن بـ 15 نقطة، على صالة نادي القادسية بالخبر, ويلعب الروضة مع هجر على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حيث يقع هجر في المركز الحادي عشر بـ 7 نقاط، والروضة في المركز الثاني عشر والأخير بـ 6 نقاط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كرة اليد السعودية

أخبار تهمك

إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية قنبلة من التخلف وينتقص من قيمة المرأة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 10 ساعة

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ ساعة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 4 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ نصف ساعة

صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

غدًا.. انطلاق مباريات الجولة الـ18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

اختتام الجولة الـ17 للدوري الممتاز لكرة اليد

مضر يواجه الوحدة غداً في الجولة 19 للدوري الممتاز لكرة اليد

الوحدة يتغلب على مضر ويقترب من لقب ممتاز كرة اليد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

08:47 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»