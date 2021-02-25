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مدير المعهد القومي للتغذية: البليلة والموز مهمة جدًا لزيادة تركيز الطفل على المذاكرة (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة جيهان فؤاد، مدير المعهد القومي للتغذية، إن هناك ضرورة لتناول الأطفال أغذية معينة لرفع مستوى المناعة، خاصة خلال أزمة كورونا، لافتة إلى أن تناول البليلة مهم جدًا، لأنها تساعد على التركيز.

وشددت "فؤاد"، حواره عبر "زوم" ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، على ضرورة تناول الاطفال الفاكهة والموز واللبن، لأن هذه الأغذية تقلل الاحساس بالإرهاق، وتزيد نسبة التركيز.

ولفتت إلى أن فكرة شرب لبن خالي الدسم للأطفال أمر غير صحي، ويفضل اللبن الطبيعي المعروف المصدر بدلًا من اللبن المحفوظ، مشيرة إلى ان تناول الطفل شيكولاته بحجم صغير من الممكن أن يغير المود الخاص بالطالب.

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