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مرتل كنسي: النغمة السنوية تسيطر على المشهد الكنسي حتى 8 مارس

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بفصح يونان النبي.


النغمة السنوية تسيطر على الشمهد بدءً من الغد

قال المرتل عادل سمعان، من إيبارشية مطروح، في تصريحات خاصة، إن النغمة السنوية تعود لتسيطر على المشهد في طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدءً من غدًا الجمعة، لأن الكنيسة بمجرد انتهاء احتفالاتها بفصح يونان، وبمجرد أن تُنهي أخر أيام صوم يونان المُقدس، تُنهي الصلاة بالنغمة الصيامي، حتى تعود لأقرب صوم مُجددًا.

وأشار "سمعان" إلى أن الكنيسة ستستمر على النغمة السنوية، التي ابدأ في العودة لها غدًا الجمعة، حتى يوم 8 مارس حيث تبدأ الكنيسة الصوم الكبير.


الصوم الكبير

أوضح "سمعان" أن من جهة الطقس فالصوم الكبير يعتبر نفس طقس صوم يونان الذي انتهى أمس الأربعاء، فجميع الألحان تقريبًا تُتلى مثل "الليلويا اي ايخون، نيف سنتي، انثو تي تيشيوري، شاري افنوتي، سوما توس".

إلا أن الفارق بين الإثنين هو المُدة، فصوم يونان كان عبارة عن 3 أيام يُعتبرا تمهيدًا للصوم الكبير الذي تبدأه الكنيسة يوم 8 من مارس المُقبل.  

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