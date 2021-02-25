صلاح فتحي: مصنع سكر كوم أمبو ينتج 15 ألف طن في اليوم





قال المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب الفني لشركة السكر بأسوان، إنه تم تحديث وتطوير مصنع السكر بأدفو وكوم أمبو أيضا، خلال الفترة الماضية



وأضاف صلاح فتحي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم تركيب نظام التحكم الآلي الذي يستخدم للتحكم في عملية الإنتاج، كما إنه جاري تحديث وتطوير 2 مكبس بطاقة 3 طن للواحد في اليوم، ويستخدم المكبس لكبس "مُصاصة القصب"، وذلك لسهولة التداول والنقل والتخزين، على أن تبدأ أعمال تطوير خلال 72 ساعة المقبلة.



وتابع: "إنه يعمل ما يقرب من 3 آلاف عامل في مصنعي سكر كوم أمبو وأدفو، مقسمين بما يعادل 1300 في مصنع إدفو، و1700 في مصنع كوم أمبو الذي يعد أحد المصانع الضخمة حيث ينتج ما يقرب من 15 ألف طن قصب في اليوم، بالإضافة لـ1600 طن سكر في اليوم.

