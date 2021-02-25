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صلاح فتحي: بدء أعمال تطوير بعض وحدات بمصنع سكر إدفو خلال 72 ساعة

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب الفني لشركة السكر بأسوان، إنه الشركة قامت بتطوير وتحديث الخط الياباني، ورفع طاقته في اليوم من 3300 طن إلى 4800 طن.

وأضاف صلاح فتحي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه جاري تحديث وتطوير 2 مكبس بطاقة 3 طن للواحد في اليوم، وهو ويستخدم المكبس لكبس "مُصاصة القصب"، وذلك لسهولة التداول والنقل والتخزين، على أن تبدأ أعمال تطوير خلال 72 ساعة المقبلة.

يذكر أن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفقد برفقة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مصنع سكر إدفو، صباح اليوم الخميس، وتضمنت الجولة تفقد أقسام المصنع.

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