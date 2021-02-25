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خبيرة في شئون الأسرة: أغلب قضايا الطلاق تكون بسبب "الحماة"

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر
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قالت نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إنه أثناء تربية الأبناء نحتاج لمساندة ونصائح الأهالي، وهو يدعو لوجودهم في حياتنا بشكل دائم.

وأضافت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أغلب قضايا الطلاق و"خراب البيوت" يكون السبب فيه "الحماة" والدة الزوجة، "إلا من رحم ربي".

وتابعت المتخصصة في شئون الأسرة، أن الزوجة هي التي تعتمد بشكل كبير على استشارة أهلها في معظم تفاصيل حياتها الزوجية.

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