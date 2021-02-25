التضامن: نسعى لإعداد تطبيق إلكتروني لتعزيز آلية الاسعاف الاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة معنية برفع مستوى معيشة المواطن، وفي هذا الإطار عملت الوزارة على حل مشاكل المواطنين، وتقديم لها الخدمات اللازمة، قبل وصولها إلى الإعلام.



وتابعت "القباج"، خلال مداخلةهاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، ان الوزارة تعمل على استغلال المواد البشرية لاستغلال مهارات الشباب فيحل مشاكل المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على الوصول إلى مشاكل المواطنين من خلال التواصل مع الداخلية وكافة الوزرات.



وأشارت إلى أن هناك فريق سريع التحرك سيعمل على رصد أكثر المشاكل متداولة، والعمل على حلها سواء مشاكل فقر أو مشاكل صحية، وهذا الفريق لن يعمل فقط على حماية الأسر وتقديم الدعم لهم، ولكن سيعمل على وقاية الأسر من المشاكل، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لإعداد تطبيق إلكتروني لتعزيز آلية الاسعاف الاجتماعي للمواطنين.

