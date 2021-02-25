أسر ياسين: أمي باعت دهبها عشان الدراسة.. وهذه تفاصيل مشاركتها معى فى إحدى أفلامى



كشف الفنان أسر ياسين عن بداياته فى دخول مجال التمثيل وترك مهنة الهندسة، وتفاصيل مشاركة والدته معه فى إحدى أفلامه السينمائية وموقف والده من ذلك.







حيث قال خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني فى برنامج"السيرة"، "ضميري لم يأنبني بدخول التمثيل لأني لو أخدت طريق تاني وكنت تعيس لأن أبويا وأمي ما كانوش هيبقوا مبسوطين، وأمي كانت زعلانة في الأول من عدم ممارستي الهندسة، ولكن بعد كده عرفت أني كنت صح".





وتابع: "أمي باعت دهبها خلال دراستي في الجامعة علشان مصروفات الكلية وكل اللي أملكه بتاعها وأول هدية جبتها لها لما اشتغلت في التمثيل كانت هدية فضية لأنها تحب الفضة".





وأضاف: "بعد نجاحي جاءت أمي وطلبت مني تمثل ووالدي كان رجلا لطيفا ومسالما وذكيا جدًا، واشتركت معايا في فيلم فرش وغطا، وكانت متحمسة تشتغل مع أحمد عبد الله وظهرت معايا في مشهد سيكو دراما".





يذكر أن الفنان أسر يس شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "بـ 100 وش" للنجمة نيللى كريم، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى

