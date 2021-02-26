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(إنفوجراف).. تعرف على شروط تشكيل اللجان النوعية طبقاً للائحة "الشيوخ"

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:50 ص
مجلس الشييوخ
مجلس الشييوخ
دينا إبراهيم
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نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب، نهائيًا مجموعة من الشروط الخاصة بتشكيل اللجان النوعية، وتنتظر هذه اللائحة التصديق عليها من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها.

وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف هذه الشروط وهي كالتالي:

1- يتلقي رئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

2- يتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص قدر الإمكان.

3- يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.

4- يُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس.

5- لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس للنظر فيها.

6- يعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب.

7- تعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

8 تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

9- تقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس.

10- تجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس.

11- يُعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء المختصين.

12- يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
(إنفوجراف).. تعرف على شروط تشكيل اللجان النوعية طبقاً للائحة "الشيوخ"
(إنفوجراف).. تعرف على شروط تشكيل اللجان النوعية طبقاً للائحة "الشيوخ"

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