بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الزمالك





كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، حقيقة ما تردد بشأن مفاوضاتهم مع النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.





حقيقية مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي





وترددت العديد من الأبناء في الفترة الأخيرة بشأن دخول مسؤولي بيراميدز في مفاوضات مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك للتعاقد معه بداية الموسم المقبل.





وأكد المصدر أن بيراميدز في تعاملاته ومفاوضاته ولا يتفاوض مع أي لاعب سرا، مؤكدا أن المفاوضات هي منظومة ثلاثية تضم بيراميدز واللاعب والنادي الذي يمتلك عقد اللاعب نفسه.





وأوضح المصدر أنه لا يوجد أية مفاوضات بأي حال من الأحوال مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الكبير أو أي لاعب آخر دون علم ناديه.





وتابع المصدر أن هناك بعض الوسطاء والوكلاء الذين ينشرون بعض الشائعات والأكاذيب حول دخول بيراميدز في مفاوضات مع لاعبين من أجل رفع السقف المالي والحصول على عقود بقيمة مالية أكبر.





وأتم المصدر موضحا أن البعض يسعى لترويج تلك الأخبار المغلوطة والشائعات المفضوحة لمحاولة ضرب استقرار بيراميدز والعلاقة القوية التي تجمع إدارته مع بقية الأندية المصرية.



















