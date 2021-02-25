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الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تختتم ملتقاها السابع

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اختتمت الجمعية السعودية للإرشاد السياحي اليوم, الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي، الذي نظمته الجمعية بمشاركة أكثر من 1000 مرشد سياحي ومرشدة سياحية من داخل المملكة وخارجها، واستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام عبر ( الدائرة الإلكترونية ) تخلله العديد من ورش العمل والجلسات والجولات السياحية الافتراضية، بمساهمة واسعة من متحدثين دوليين متخصصين في قطاع السياحة والإرشاد السياحي.

 

وأثنى رئيس الجمعية سطام البلوي، على النتائج المثمرة التي حققها الملتقى من خلال ما تضمنه من أوراق عمل وفعاليات، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى تأهيل أكثر من 13 ألف مرشد سياحي ومرشدة؛ لتلبية الطلب المتوقع للخدمة حتى عام 2030م، حيث تشير بيانات وزارة السياحية إلى أن العدد المتوقع للسياح في عام 2030 سيبلغ أكثر من 100 مليون سائح.

 

من جهة أخرى أعلنت الجمعية السعودية للإرشاد السياحي أسماء الفائزين في مسابقة الإرشاد السياحي 2020م، حيث حصل على المركز الأول كأفضل مرشد سياحي المرشد سامي خياري، وحصل على المركز الثاني المرشد عيسى عشي، وعلى المركز الثالث المرشد رايد حميد، فيما حصلت المرشدة مشاعل المالكي على جائزة الإرشاد كأفضل مرشدةٍ سياحية مستجدة للعام ذاته, وهنأ رئيس الجمعية الفائزين بجائزة الإرشاد السياحي التي بلغ عدد المتقدمين لها 20 مرشداً سياحياً ومرشدة، 8 منهم تنافسوا على الفرع الأول " أفضل مرشد سياحي متميز "، في حين 12 مرشداً سياحياً ومرشدة تنافسوا على جائز الفرع الثاني " أفضل مرشد سياحي مستجد "، ووصل للمرحلة الأخيرة 10 مرشدين سياحيين ومرشدات، 6 منهم في الفرع الأول، و 4 في الفرع الثاني، وكانت جوائز المسابقة للمراكز الثلاثة الأولى في الفرع الأول، في حين عُينت جائزة واحدة للمركز الأول للفرع الثاني منها.

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