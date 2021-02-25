لهذا السبب تتصدر تريند جوجل





تصدرت النجمة ريم سامي الصاعدة بقوة في مجال الفن والدراما اليوم الخميس الموافق الـ25 من فبراير 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل.





ريم سامي تتصدر جوجل





وشاركت ريم سامي جمهورها بإطلالة جديدة أنيقة، على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" حيث اعتادت على هذا الأمر منذ زمن طويل.





إطلالة ريم سامي





واعتادت ريم سامي على مشاركة حياتها اليومية "يومياتها" على "إنستجرام"، حيث تلقى إعجاباً كبيراً من قبل محبيها، الذين يسعدوا برؤيتها.





انستجرام ريم سامي





وتنشر ريم سامي صورها خلال ممارسة الرياضة المفضلة، وأخرى من عدة مهرجانات تحضرها، إلى جانب بعض السفريات التي تقوم بها، حيث تلقى إعجاب الكثيرين.





ريم سامي في ولد الغلابة





ولفتت ريم سامي الأنظار إليها منذ ظهورها في مسلسل "ولد الغلابة" الذي كان من إخراج شقيقها محمد سامي، وبطولة النجم أحمد السقا والجميلة مي عمر زوجة شقيقها، والذي لاقى نجاحاً كبيراً.





شقيق ريم سامي





ودفع شقيق ريم سامي بها في سياق مسلسل "ولد الغلابة" حيث ظهرت بشحصية مميزة، نالت إعجاب الملايين، وذلك في أعمال رمضان 2019، إلى جانب مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان.





تألق ريم سامي





وتألقت ريم سامي التي تعد من الوجوه الصاعدة بقوة فى عالم الدراما التليفزيونية ولمعت موهبتها في المشاهد التي جمعتها بالنجم محمد رمضان فى "البرنس"، لتنل إعجاب الجمهور والنقاد.





آخر أعمال ريم سامي





ويعتبر مسلسل "نسل الأغراب" أحدث اعمال النجمة ريم سامي والذي يقوم ببطولته النجم الكبير احمد السقا وأمير كرارة، إلى جانب مى عمر، دياب، وهو من إخراج شقيقها.



