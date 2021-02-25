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قرارات "الصحة" لتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية بـ 1500 قرية (إنفوجراف)

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر (2030)، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوضح "الفجر"، خلال السطور القادمة أبرز القرارات الخاصة بتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية.

- يساهم المشروع في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين


- تشمل المحاور تطوير المنشآت الطبية وتزويدها بالاحتياجات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية

- تعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية، بالإضافة إلى المسح الديموغرافي والذي يعتمد على الاحتياجات الصحية للمواطنين

- راجعت الوزيرة الخرائط الصحية لـ 1500 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع

- يستهدف المشروع تطوير الوحدات الصحية، والمستشفيات المركزية التابع لها تلك القرى بـ 51 مركزًا بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية

- ناقشت الوزيرة الخطة المقترحة لآلية التطوير تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء

- تتضمن الخطة رفع كفاءة البنية التحتية أو إحلال وتجديد للمنشآت الطبية وفقًا للأكواد الإنشائية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

- إنشاء وحدات ومراكز طبية جديدة بالقرى، وكذلك آلية استمرار تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرى أثناء فترة التطوير من خلال العيادات المتنقلة والثابتة

- شددت الوزيرة على أهمية توزيع أهالي القرى على الوحدات الصحية القريبة من موقعهم الجغرافي تيسيرًا عليهم

- وجهت الوزيرة بضرورة إمداد توابع القرى (العزب والنجوع) بالخدمات الطبية من خلال القوافل الطبية والعيادات المتنقلة
قرارات "الصحة" لتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية بـ 1500 قرية (إنفوجراف)
قرارات "الصحة" لتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية بـ 1500 قرية (إنفوجراف)

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