وزيرة التضامن عن مبادرة حياة كريمة: لا تعني خروج المواطن من الفقر دفعة واحدة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تستهدف ضخ 500 مليار جنيه في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتم تعبئة موارد الدولة بالكامل لتنفيذ هذه المبادرة رغم أزمة كورونا.



وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يشدد على دعم حياة المواطن بشكل متكامل، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة تسعى لتغير حياة المواطن في القرى.



،وأضافت: " مش هندخل نعمل شوية خدمات وخلاص، هنعمل خدمات متكاملة، ومش معنى كدا إن المواطن هيخرج من الفقر دفعة واحدة".





