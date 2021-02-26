متخصص في شئون الأسرة: تدخل الأهل في المشاكل الزوجية يقلل من شأن الزوج

حذر محمد زناتة المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، من خطورة التدخل الأسري سواء كان من طرف الزوجة أو الزوج في مشاكلهما لافتا أن هذا الأمر يكون عامل رئيسي في الانفصال المبكر.





وأضاف "زناتة"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استشاره الأهل في تفاصيل المشاكل الزوجية تلغي شخصية الزوج وتقلل من شأنه مما تدفعه إلى نهاية الحياة والزوجية واستحالة استمرارها مرة أخرى.



