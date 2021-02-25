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عاجل.. السيطرة على حريق نشب في منزل بقنا

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الظفرية بقفط، بمحافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الظفرية بقفط، بمحافظة قنا، وذلك قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وجود إصابات بشرية، بعد الدفع بسيارتين إطفاء بحضور النقيب أسامة حمدي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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