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خبيرة أسرية: لا يوجد مانع من استشارة الأهل في مشكلات الزوجين (فيديو)
الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:53 ص
الفجر
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قالت نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة في شؤون الأسرة، إنه لا يوجد ما يمنع من سؤال الأهل وأخذ رأيهم في المشكلات التي قد تحدث بين الزوجين.
وأضافت "وجيه"، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أغلب قضايا الطلاق و"خراب البيوت" يكون السبب فيه "الحماة" والدة الزوجة، "إلا من رحم ربي".
وتابعت المتخصصة في شئون الأسرة: "من الممكن الاستشارة وأخذ رأيهم، لكن ذلك لا يعني التدخل الكامل بينهم"، موضحة "اللي ملوش كبير يشتريله كبير".
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