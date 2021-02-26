خبيرة أسرية: لا يوجد مانع من استشارة الأهل في مشكلات الزوجين (فيديو)

قالت نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة في شؤون الأسرة، إنه لا يوجد ما يمنع من سؤال الأهل وأخذ رأيهم في المشكلات التي قد تحدث بين الزوجين.





وأضافت "وجيه"، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أغلب قضايا الطلاق و"خراب البيوت" يكون السبب فيه "الحماة" والدة الزوجة، "إلا من رحم ربي".



